Izbruh vulkana na Islandiji privabil več tisoč radovednežev

Reykjavik, 22. marca - Več tisoč radovednežev se je zbralo v bližini bruhajočega vulkana nedaleč od islandske prestolnice Reykjavik. Nekateri najbolj pogumni so si nad žarečo lavo pekli hrenovke in sladke penice. Oblasti so danes zaradi visoke ravni plinov v ozračju znova zaprle območje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.