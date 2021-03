Pahor sprejel avtorja knjige Osamosvojitev

Ljubljana, 22. marca - Predsednik republike Borut Pahor je sprejel avtorja knjige Osamosvojitev, zgodovinarko Natašo Strlič in ilustratorja Damijana Stepančiča. Pahor je poudaril, da je 30. obletnica samostojnosti naše države imenitna priložnost za strokovna dela in premisleke, ki ključne dogodke naše zgodovine približujejo mladim, so sporočili iz urada predsednika.