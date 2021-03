LMŠ, SD, Levica in SAB z zahtevo za izredno sejo DZ o ugotovitvah računskega sodišča glede nabave zaščitne in medicinske opreme

Ljubljana, 22. marca - Poslanske skupine LMŠ, SD, Levice in SAB zahtevajo sklic izredne seje državnega zbora glede ugotovitev revizijskega poročila računskega sodišča o nabavi zaščitne in medicinske opreme. Menijo namreč, da je treba opraviti širšo razpravo o ugotovljenih nepravilnostih in zagotoviti, da se te ne bi več ponavljale.