Izteka se rok za oddajo vlog po protikoronskih zakonih

Ljubljana, 22. marca - Na Finančni upravi RS (Furs) upravičence do pomoči po protikoronski zakonodaji opozarjajo, da se v kratkem izteče rok za oddajo vlog za nekatere ukrepe. Kdor tega še ni storil, naj vlogo odda najpozneje do 31. marca, pozivajo. Vsi ti ukrepi se marca iztečejo in vlada bo predvidoma ta teden odločala o njihovem podaljšanju.