Prek nogometnega prvenstva za mlade do večje prepoznavnosti Slovenije

Ljubljana, 22. marca - Evropsko prvenstvo v nogometu do 21 let, ki ga bosta gostili Slovenija in Madžarska, po oceni Slovenske turistične organizacije (STO) predstavlja pomembno priložnost za povečanje prepoznavnosti in ugleda Slovenije. Ta bo še krepila svojo podobo odlične destinacije za aktiven oddih, priprave športnikov in gostiteljice največjih športnih dogodkov.