Počivalšek: Prizadeval si bom, da v SMC ostane ves njen potencial

Ljubljana, 22. marca - Prvak SMC Zdravko Počivalšek se je ob kritičnih stališčih poslancev SMC Janje Sluga in Igorja Zorčiča danes v DZ izognil neposrednemu odgovoru o enotnosti in njuni vlogi v poslanski skupini. Kot pravi, si je in si bo prizadeval, da v SMC ostane ves njen potencial. O zadevah, ki jih delijo, se bodo pogovorili in se odločili, kako dalje, je dejal.