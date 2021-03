Zdravniška zbornica ostro obsoja vsakršne grožnje in nasilje nad zdravniki

Ljubljana, 22. marca - V Zdravniški zbornici Slovenije opažajo vse več nasilja in groženj zdravnikom. Kot so poudarili, ima zdravstveno osebje, enako kot ostali zaposleni, pravico do varnega, stabilnega in urejenega delovnega okolja, zato vse pozivajo k strpnosti. Policijo pa pozivajo, da grožnje preiščejo in zoper storilce, ki zdravnikom grozijo, ustrezno ukrepajo.