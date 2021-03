Svet Evropa poziva Španijo k dodatni zaščiti svobode govora

Strasbourg, 22. marca - Komisarka Sveta Evrope za človekove pravice Dunja Mijatović je danes Španijo pozvala k spremembi kazenskega zakonika, da bo ta dodatno varoval svobodo govora in mnenja. Februarja so namreč zaradi prestajanja zaporne kazni aretirali raperja Pabla Hasela, ki je v svojih besedilih žalil policijo in monarhijo.