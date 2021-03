V letih 2016-2019 za mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij 2,5 milijona evrov

Ljubljana, 22. marca - V okviru programa Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij je bilo od leta 2016 skupaj realiziranih 2.570.763 evrov sredstev za izplačilo spodbud 2160 študentom, so navedli na spletni strani ministrstva za izobraževanje. Študenti iz socialno šibkejših okolij na izmenjavah v tujini so tako prejemali od 200 do 270 evrov spodbud na mesec.