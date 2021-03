Mnogo prehitra na podravski in pomurski avtocesti

Maribor, 22. marca - Mariborski prometni policisti so v petek na podravski in pomurski avtocesti ob nadzoru cestnega prometa z video-nadzornim sistemom Provida 2000 ustavili voznika, ki sta največjo dovoljeno hitrost prekoračila za 80 oziroma 87 kilometrov na uro, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.