Direktor MAO Bogo Zupančič za STA: Med novostmi je razširitev stalne razstave

pripravila Ksenija Brišar

Ljubljana, 25. marca - Od novembra lani je na čelu Muzeja za arhitekturo in oblikovanje (MAO) Bogo Zupančič. V svoji viziji vodenja je izpostavil nekoliko več dediščine, muzejskih vsebin in arhitekturnih razstav, ohraniti namerava tudi platforme, kot sta Future architecture in Center za kreativnost. V dopisnem pogovoru za STA je omenil tudi razširitev stalne razstave.