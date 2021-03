Ukrajinec nezakonito prevažal 13 prebežnikov

Ljubljana, 22. marca - V soboto so policisti med Gračiščem in Kubedom ustavili kombinirano vozilo, v katerem je 26-letni Ukrajinec prevažal 13 prebežnikov, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja so ga kazensko ovadili, preiskovalni sodnik je zanj odredil pripor, so sporočili s Policijske uprave Koper.