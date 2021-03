Pred vrnitvijo v šolo po karanteni maturanti ravenske gimnazije na hitre teste

Ravne na Koroškem, 22. marca - Nekatere starše je vznemirila odločitev vodstva Gimnazije Ravne na Koroškem, da naj dijaki četrtih letnikov, ki so vsi bili zadnjih deset dni v karanteni, pred današnjo vrnitvijo v šolo opravijo hitre teste na novi koronavirus. Po besedah ravnatelja Dragomira Benka so s tem želeli zaščititi dijake in jim omogočiti kakovostno pripravo na maturo.