Z novim koronavirusom okužena stanovalka doma upokojencev v Kidričevem

Ptuj, 22. marca - V enoti ptujskega doma upokojencev v Kidričevem so danes zabeležili novo okužbo z novim koronavirusom. Po navedbah direktorice doma Vesne Šiplič Horvat je okužena stanovalka, ki je bila cepljena proti covidu-19 z dvema odmerkoma cepiva Pfizer in BioNTech. Prvi odmerek je prejela konec decembra in drugi odmerek januarja.