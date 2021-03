Ljubljana, 22. marca - Stranke LMŠ, SD, Levice in SAB bodo danes ob 14. uri v preddverju velike dvorane državnega zbora na Šubičevi ulici 4 v Ljubljani dale izjavo o zahtevi za sklic izredne seje DZ v zvezi z ugotovitvami revizijskega poročila Računskega sodišča RS o nabavi zaščitne in medicinske opreme, so sporočili iz poslanske skupine LMŠ. (STA/AVDIO)