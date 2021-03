Ministrstvi opozarjata na nezakonito združevanje lendavskih zavodov

Lendava, 22. marca - Ministrstvi za kulturo in javno upravo sta občino Lendava opozorili, da nameravano združevanje občinskih zavodov - Galerije-Muzeja Lendava in Knjižnice- Kulturnega centra (KKC) - z Zavodom za turizem in razvoj ni zakonito, saj zakonodaja ne dopušča združevanja nesorodnih dejavnosti. Občina si namreč želi vse zavode združiti v en sam zavod.