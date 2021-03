Začenja se tretji krog akcije muzejev in galerij Naprej v preteklost

Ljubljana, 22. marca - V organizaciji Skupnosti muzejev Slovenije (SMS) in Službe za premično dediščino in muzeje v tem tednu poteka vseslovenska spletna akcija slovenskih muzejev in galerij Naprej v preteklost. Letošnjo akcijo, ki sledi lanskima dvema, so tematsko obarvali z zgodovino slovenskega prostora, pridružilo se ji je kar 66 muzejev in galerij.