V primorsko-notranjski regiji odprte redke terase lokalov

Postojna, 22. marca - V primorsko-notranjski regiji so se danes lahko znova odprle terase lokalov. Vendar je to možnost izkoristilo malo lastnikov, saj se večina boji, da bodo morali ob naraščanju okužb spet zapreti vrata. To možnost je omenila vodja svetovalne skupine Mateja Logar, gostinci pri OZS pa so obsodili njeno oceno, da gre za manj pomembne dejavnosti.