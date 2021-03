Reforma pop glasbe na Madžarskem buri duhove

Budimpešta, 23. marca - Madžarska vlada načrtuje oživitev lokalne pop scene, v kar bi vložila 62 milijonov evrov. Načrt po pisanju francoske tiskovne agencije AFP vključuje sredstva za iskanje in usposabljanje talentov ter subvencije za ustvarjanje vsebin in marketing ter za zagotavljanje infrastrukture. Načrt je naletel na bojazni o možnem političnem vplivu in cenzuri.