Člani odbora DZ za dodatna izplačila za delo s covidnimi bolniki

Ljubljana, 22. marca - Člani matičnega odbora DZ so danes prikimali predlogu novele zakona, s katerim želi skupina poslancev s prvopodpisanim Matjažem Hanom (SD) zaposlenim v zdravstvu in socialno-varstvenih zavodih zagotoviti višje dodatke za delo s covidnimi bolniki. Na pristojnem ministrstvu so sicer menili, da je trenuten sistem ustrezen.