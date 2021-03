HBO z dokumentarcem o legendarni pevki Tini Turner

New York, 22. marca - Ameriška televizijska mreža HBO bo v soboto premierno prikazala dokumentarni film o legendarni ameriški rock pevki Tini Turner. Dokumentarec z naslovom Tina bo predstavil doslej še neobjavljene videoposnetke in pevkine fotografije, o njej pa bosta med drugim spregovorili tudi igralka Angela Bassett in TV voditeljica Oprah Winfrey.