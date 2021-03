Ljubljana, 22. marca - Poslanec SD Dejan Židan bo danes ob 11.45 v preddverju velike dvorane državnega zbora na Šubičevi ulici 4 v Ljubljani ob svetovnem dnevu voda v luči sprejemanja zakonodaje na področju upravljanja in varovanja voda ter vodovarstvenih območij podal izjavo za javnost in poziv politiki, da zakon enotno zavrne, so sporočili iz poslanske skupine SD.