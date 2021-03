Sporočilo uredništvom - spletna predstavitev nove knjige Jordana B. Petersona Onkraj reda

Ljubljana, 22. marca - Spletna predstavitev nove knjige Jordana B. Petersona Onkraj reda, na kateri bodo knjigo predstavili direktor založbe Družina Tone Rode, politik in kolumnist Žiga Turk in vlogerka Mariah Dolenc, bo danes ob 18. uri na Youtube kanalu ICDruzina, so sporočili iz založbe Družina.