Kopitar po zmagi nad Vegasom že četrti podajalec lige NHL

Los Angeles, 22. marca - Moštvo Los Angeles Kings je v severnoameriški ligi NHL premagalo vodilno moštvo zahodne skupine Vegas Golden Knights s 3:1 in se približalo mestom, ki vodijo v končnico. Dve podaji je prispeval tudi slovenski as in kapetan kraljev Anže Kopitar, ki je s tem skočil na četrto mesto med podajalci v ligi.