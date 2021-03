Finance o uvedbi digitalnega evra (22. 3.)

Ljubljana, 21. marca - Rok Pikon v komentarju Korak proti koncu gotovine? piše o tem, da so digitalizacija, upad uporabe gotovine, konkurenca tehnoloških velikanov in potreba po ohranjanju suverenosti Evropske centralne banke, vplivali na debato o izdaji digitalnega evra. Avtor sicer poudarja, da gre za oddaljen projekt in da digitalni evro pred letom 2025 ne bo zaživel.