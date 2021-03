Lille presenetljivo poražen, drevi še derbi Lyon - PSG

Lille, 21. marca - Nogometaši francoskega Lilla so na domačem obračunu 30. kroga državnega prvenstva presenetljivo izgubili proti Nimesu z 1:2. Pred tem krogom predzadnji gostje so s tem naredili uslugo Lyonu in PSG, ki se lahko na večernem derbiju zavihtita na vrh prvenstvene lestvice.