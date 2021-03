Ameriški obrambni minister na nenapovedanem obisku v Afganistanu

Kabul, 21. marca - Ameriški obrambni minister Lloyd Austin je bil danes na nenapovedanem obisku v Afganistanu. V Kabulu se je mudil le nekaj tednov pred predvidenim umikom ameriške vojske iz države v skladu z dogovorom s talibani. To naj bi se zgodilo do 1. maja, vendar je ameriški predsednik Joe Biden v sredo dejal, da bo to težko uresničljivo.