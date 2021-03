Meta Hrovat: Sezona se je končala na zelo lep način

Lenzerheide, 21. marca - Meta Hrovat se je na zadnji tekmi sezone 2020/21 svetovnega pokala alpskih smučark v Lenzerheideju zavihtela na stopničke. Finalni veleslalom je končala na tretjem mestu. To so bile njene četrte karierne stopničke in druge v sezoni, potem ko je bila tretja tudi v Kranjski Gori. Sezona se je končala na zelo lep način, je bila vesela Hrovatova.