V Mariboru v požaru zgorela štiri tovorna vozila

Maribor, 21. marca - Okoli dveh ponoči je na Prevorškovi ulici v Mariboru gorelo več tovornih vozil. Požar so pogasili mariborski poklicni gasilci in gasilci PGD Pobrežje. V požaru so zgorela štiri tovorna vozila in eno kombinirano vozilo, dve tovorni vozili sta bili poškodovani, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje. Škodo policija ocenjuje na 200.000 evrov.