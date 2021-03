Slovenske strelke pete na ekipni tekmi za svetovni pokal

New Delhi, 21. marca - Slovenske strelke Živa Dvoršak, Urška Kuharič in Klavdija Jerovšek so na današnji ekipni tekmi svetovnega pokala z zračno puško na 10 m v New Delhiju osvojile peto mesto, potem ko so zadele 1871,6 kroga. Slovenkam je do preboja na četrto mesto in tekmo za bronasto kolajno zmanjkalo sedem krogov.