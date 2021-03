V Sloveniji leta 2020 posadili skoraj dva milijona dreves

Miren, 21. marca - V Sloveniji so lani posadili skoraj dva milijona dreves tridesetih različnih vrst. Med njimi so tudi sadike dreves, ki so jih v okviru obnove posadili na območju Cerja, kjer je velik požar leta 2019 uničil okrog 100 hektarov gozda. Ob današnjem mednarodnem dnevu gozdov so na Cerju simbolično posadili še okrog 50 sadik dreves.