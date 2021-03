Aćimović zadovoljen z dosedanjim potekom priprav

Maribor, 21. marca - Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let nestrpno čaka sredin začetek evropskega prvenstva, ko se bo v uvodni tekmi turnirja v Mariboru pomerila z branilko naslova Španijo. Kot so sporočili z Nogometne zveze Slovenije, priprave potekajo v skladu z načrti, kar veseli tudi selektorja Milenka Aćimovića.