Vodja kabineta bivšega malteškega premierja obsojen korupcije

Valletta, 21. marca - Keitha Schembrija, vodjo kabineta bivšega malteškega premierja Josepha Muscata, so v soboto aretirali in obtožili korupcije, pranja denarja, goljufije in ponarejanja. Schembrija je korupcije obtožila že preiskovalna novinarka Daphne Caruana Galizia, katere umor s podtaknjeno bombo v njenem avtomobilu leta 2017 je pretresel državo.