Kanadsko-švicarski finale v Monterreyu

Monterrey, 21. marca - Kanadčanka Leylah Fernandez in Švicarka Viktorija Golubić sta finalistki teniškega turnirja WTA v Monterreyu z nagradnim skladom 197.610 evrov. Fernandezova je v polfinalu izločila sedmo nosilko, Španko Saro Sorribes, s 7:5 in 7:5, Golubićeva pa osmopostavljeno Američanko Ann Li s 6:2 in 6:4.