McDavid že pri 60 točkah v sezoni 2020/21 lige NHL

Los Angeles, 21. marca - Za ljubitelji severnoameriške hokejske lige je pestro večerno oziroma nočno dogajanje onstran Atlantika. V Edmontonu v Kanadi se je Connor McDavid vpisal med strelce in podajalce. Z golom in podajo za zmago domačih naftarjev s 4:2 nad Winnipeg Jets je prišel do svoje 60. točke v aktualni sezoni lige NHL.