Prvi spomenik kolesarske sezone Stuyvenu, Mohorič 11.

San Remo, 20. marca - Belgijec Jasper Stuyven je zmagovalec prve od petih največjih enodnevnih klasik oziroma kolesarskih "spomenikov" v sezoni. Na 299 km dolgi preizkušnji od Milana do San Rema je v zaključku z napadom presenetil tekmece in v cilju ugnal Avstralca Caleba Ewana in rojaka Wouta Van Aerta. Najboljši Slovenec Matej Mohorič je bil 11.