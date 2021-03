V pokalu Mariborčani v Domžale, Olimpija v Lendavo

Brdo pri Kranju, 20. marca - Na sedežu Nogometne zveze Slovenije (NZS) na Brdu pri Kranju so izžrebali četrtfinalne pare Pokala Pivovarna Laško. Pari so Domžale - Maribor, Drava Ptuj - Koper, Nafta 1903 - Olimpija Ljubljana in Celje - Kalcer Radomlje, je sporočila NZS. O napredovanju bo odločala ena tekma, na sporedu pa bodo 14. aprila.