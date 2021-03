Po Evropi več protestov proti omejitvenim ukrepom, v Nemčiji posredovala policija

Berlin/Bern/Dunaj/Kassel, 20. marca - V več evropskih državah so danes znova potekali protesti proti ukrepom za zajezitev pandemije covida-19, med drugim v Švici, Avstriji in Veliki Britaniji. Med največjimi pa so bile v nemškem mestu Kassel, kjer je morala policija posredovati s solzivcem, gumijevkami in vodnim topom.