Štangarjeva po raku premagala še tekmice na DP

Nova Gorica, 20. marca - Nova Gorica je danes gostila državno prvenstvo članov in članic v judu. Znanih je 14 novih državnih prvakov, potem ko se je na tatamijih v Novi Gorici pomerilo 144 tekmovalcev od tega 51 judoistk in 93 judoistov. Naslov državne prvakinje je med drugimi pripadel tudi Anji Štangar (do 57 kg), potem ko je decembra premagala raka (Hodgkinov limfom).