Prvi zasledovalec Radomelj zdaj Roltek Dob

Ljubljana, 20. marca - Nogometaši Kalcerja iz Radomelj so še naprej vodilni v 2. slovenski ligi. V prvem krogu po dolgi prekinitvi prvenstva zaradi novega koronavirusa so na domačem igrišču rešili točko proti Fužinar Vzajemci (1:1). Najbližji zasledovalci Radomljanov so zdaj nogometaši Roltek Doba, ki so do tega kroga neporaženo Krko doma ugnali z 2:0.