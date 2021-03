Laegreidu zasledovanje, dvoboj za skupno zmago v nedeljo

Östersund, 20. marca - Norveški biatlonec Sturla Holm Laegreid je izkoristil slab zadnji strelski nastop rojaka in danes drugega Johannesa Thingnesa Boeja ter slavil na zadnji zasledovalni tekmi svetovnega pokala to sezono v Östersundu. S tem je še zaostril boj za veliki kristalni globus. Odločitev med Boejem in Laegreidom bo padla na zadnji nedeljski tekmi.