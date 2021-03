ZDA in Indija za tesnejše sodelovanje na področju obrambe

New Delhi, 20. marca - ZDA in Indija želita na področju obrambe okrepiti sodelovanje. Ameriški obrambni minister Lloyd Austin je danes na obisku v New Delhiju poudaril, da je svobodna in odprta indopacifiška regija prednostna naloga predsednika Joeja Bidna. Pogovori so potekali v senci vse večje prisotnosti Kitajske v regiji, poročajo tuje tiskovne agencije.