Hojs v okviru priprav na predsedovanje v Bruslju in Haagu

Bruselj/Haag, 20. marca - V okviru priprav na predsedovanje Slovenije Svetu EU je bil minister za notranje zadeve Aleš Hojs v četrtek in petek na delovnem obisku v Bruslju in Haagu. V Bruslju se je med drugim sestal z generalno direktorico za pravosodje in notranje zadeve na Generalnem sekretariatu Sveta EU Christine Roger, v Haagu pa obiskal agencijo Europol.