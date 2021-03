Merklova svari pred oklevanjem pri uvedbi strogih protikoronskih ukrepov

Berlin, 20. marca - Nemčija ne sme oklevati pri uvajanju nujnih in strogih ukrepov za zajezitev novega koronavirusa, če bo to potrebno, je v petek poudarila nemška kanclerka Angela Merkel. V Nemčiji se epidemiološka slika znova slabša, v zadnjem dnevu so namreč potrdili še 16.033 novih okužb, poroča nemška tiskovna agencija dpa.