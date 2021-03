V petek potrdili 1030 okužb s koronavirusom, umrlo šest covidnih bolnikov

Ljubljana, 20. marca - V petek so v Sloveniji opravili 5651 PCR testov in potrdili 1030 okužb z novim koronavirusom, je objavila vlada. Hospitaliziranih je bilo 458 ljudi, od tega 88 na intenzivni negi. Iz bolnišnic so odpustili 71 oseb. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb je naraslo na 802. Umrlo je šest covidnih bolnikov.