Rožman novi trener nogometašev Maribora

Maribor, 20. marca - Slovenski nogometni strokovnjak Simon Rožman je novi trener slovenskega nogometnega kluba Maribor, so potrdili Štajerci. Pogodbo so sklenili do leta 2024. Dodali so, da so podpisali dogovor s trenerjem ki je osvojil slovenski pokal z Domžalami in hrvaški pokal z Rijeko ter s svežimi izkušnjami z igranjem v skupinskem delu evropskega tekmovanja.