V Franciji in na Poljskem v veljavi ostrejši protikoronski ukrepi

Pariz/Varšava, 20. marca - V Franciji in na Poljskem so od danes v veljavi ostrejši ukrepi za zajezitev novega koronavirusa, za katere so se v obeh državah odločili po vnovičnem porastu števila okužb. V Franciji je začelo enomesečno delno zaprtje veljati za okoli 21 milijonov ljudi. Na Poljskem pa so za tri tedne zaprli vse nenujne trgovine.