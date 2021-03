Cicipas in Zverev v finalu Acapulca

Acapulco, 20. marca - Grk Stefanos Cicipas, prvi nosilec teniškega turnirja v mehiškem Acapulcu z nagradnim skladom 881.455 evrov, je v polfinalu izločil Italijana Lorenza Musettija s 6:1 in 6:3, drugi nosilec Alexander Zverev pa je v nemškem polfinalu ugnal Dominika Koepferja s 6:4 in 7:6 (5). Za lovoriko se bosta tako pomerila peti in sedmi igralec sveta.