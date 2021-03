Reykjavik, 20. marca - V bližini islandske prestolnice Reykjavik je v petek izbruhnil vulkan Fagradalsfjall in nebo nad mestom obarval živo rdeče. Vulkanska razpoka, iz katere izteka lava, naj bi bila dolga med 500 in 700 metri, so sporočile pristojne islandske oblasti.