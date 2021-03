Kronika v zadnjih 24 urah; prometna nesreča s smrtnim izidom

Ljubljana, 20. marca - V petek popoldne se je na regionalni cesti med Ptujem in Trnovsko vasjo zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. Trčila sta avtomobil in tovorno vozilo, voznik osebnega avtomobila se je ob tem tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Voznik tovornega avtomobila je lažje poškodovan.